Жители Дубны 23 ноября могут проверить здоровье в левобережной поликлинике

23 ноября в левобережной поликлинике Дубненской больницы жители наукограда могут проверить здоровье, пройдя диспансеризацию, и вакцинироваться от гриппа и пневмококковой инфекции. Медицинские специалисты ждут всех желающих 23 ноября с 9:00 до 14:00, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Обследование будет включать анкетирование, измерение артериального и внутриглазного давления, анализ крови, в т. ч. на определение уровня глюкозы и холестерина, измерение антропометрических данных, флюорография и ЭКГ. По итогу посещения специалист проконсультирует и поделится рекомендациями по укреплению здоровья.

«Мы приглашаем на диспансеризацию в субботу всех желающих, но особенно тех, кто занят в будние дни и не имеет возможности посетить поликлинику. Наши специалисты готовы позаботиться о вашем здоровье и провести полный комплекс обследований. Это займет совсем немного времени и даст уверенность в том, что вы здоровы», — сказал заведующий поликлиникой Сергей Деревякин.

В левобережной поликлинике Дубненской больницы жители наукограда могут проверить здоровье, пройдя диспансеризацию, и вакцинироваться от гриппа и пневмококковой инфекции. Медицинские специалисты ждут всех желающих 23 ноября с 9:00 до 14:00. Обследование будет включать анкетирование, измерение артериального и внутриглазного давления, анализ крови, в т. ч. на определение уровня глюкозы и холестерина, измерение антропометрических данных, флюорография и ЭКГ. По итогу посещения специалист проконсультирует и поделится рекомендациями по укреплению здоровья.



Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.



«(Нужны – ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология – все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», – сказал Воробьев.