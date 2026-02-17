Жители Домодедово смогут пройти диспансеризацию по выходным в феврале

Жители городского округа Домодедово в феврале могут пройти диспансеризацию по выходным дням в модуле «Здоровье Подмосковью» на базе Домодедовской больницы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В феврале модуль диспансеризации «Здоровье Подмосковью» продолжает работать по специальному графику. Пройти обследование можно 21 и 22 февраля с 8:00 до 13:00. В праздничный день, 23 февраля, модуль работать не будет.

Особое внимание уделяется пациентам с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящим на диспансерном учете. Для них предусмотрен расширенный спектр лабораторных исследований. В частности, при сахарном диабете проводится анализ на гликированный гемоглобин для оценки контроля заболевания.

Модуль расположен на территории Домодедовской больницы по адресу: г. Домодедово, ул. Пирогова, д. 9, стр. 10. Регулярная диспансеризация позволяет выявлять заболевания на ранней стадии и своевременно корректировать лечение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что необходимо создать все условия для того, чтобы жители Московской области не сталкивались с препятствиями при прохождении диспансеризации.

«Вы знаете, что диспансеризация — это и веление времени, и (проходит — ред.) в рамках национального проекта президента», — сказал Воробьев.