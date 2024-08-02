Жители Долгопрудного могут проверить здоровье в парке 3 августа

У жителей Долгопрудного есть возможность совместить приятное с полезным — отдохнуть в парке и бесплатно проверить свое здоровье. В субботу, 3 августа с 11:00 до 14:00, в Центральном парке врачи будут проводить диспансеризацию, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Можно бесплатно пройти медосмотр и получить консультацию. Врачи выполнят исследования, определят группу здоровья и при необходимости пригласят пациента на углубленную диагностику.

С собой необходимо иметь полис ОМС, СНИЛС и паспорт. Результаты обследования будут отображены в личном кабинете портала Госуслуг Московской области.

Кроме того, диспансеризацию и профилактический осмотр можно пройти в поликлинике Долгопрудного на ул. Павлова, 2. Также, по назначению врача, здесь могут предложить углубленную диспансеризацию.

Медосмотр проводится ежегодно для раннего выявления заболеваний и факторов риска их развития. Первый этап диспансеризации включает в себя опрос-анкетирование, на основании которого доктор принимает решение о необходимости дополнительных методов обследования. Для уточнения диагноза проводится второй этап диспансеризации.

С 8:00 до 17:00 в будни без предварительной записи можно обратиться в профилактический кабинет поликлиники в Долгопрудном на ул. Павлова, 2.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.