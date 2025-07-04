Фото - © Пресс-служба администрации г. о. Долгопрудный

сегодня в 16:30

Жители Долгопрудного могут бесплатно пройти диспансеризацию в парке

В парках Подмосковья продолжается региональная акция «Проверь здоровье в парке!». Совместить полезное с приятным могут жители Долгопрудного 5 июля: отдохнуть в Центральном парке Победы и заодно проверить своей здоровье, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Совместить полезное с приятным могут жители Долгопрудного в субботу, 5 июля: отдохнуть в Центральном парке Победы и заодно проверить своей здоровье.

С 10:00 до 14:00 в деревянном домике между фонтаном и Большой эстрадой) пройдёт бесплатная диспансеризация.

Жители смогут:

измерить рост, вес, артериальное и внутриглазное давление,

сделать ЭКГ и сдать общий анализ крови,

получить консультацию специалиста.

С собой нужно взять паспорт и полис ОМС.

Приятный бонус — идти в поликлинику за результатами не нужно. Они появятся в личном кабинете на Госуслугах.

При необходимости назначат второй этап обследования. Акция проводится ежегодно в рамках программы «Проверь здоровье в парке».

Также пройти диспансеризацию можно в поликлинике на ул. Павлова, 2, с 8:00 до 17:00.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.