Жители Долгопрудного 21 июня смогут бесплатно проверить свое здоровье в парке

У жителей Долгопрудного есть прекрасная возможность совместить полезное с приятным — отдохнуть в парке и бесплатно проверить свое здоровье. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

21 июня с 10:00 до 14:00 в Центральном парке Победы Долгопрудного, в деревянном домике (между фонтаном и Большой эстрадой), жители смогут бесплатно пройти первый этап диспансеризации:

пройти антропометрию,

измерить артериальное и внутриглазное давление,

сделать ЭКГ,

сдать общий анализ крови,

проконсультироваться со специалистом.

Приятный бонус в том, что идти в поликлинику за результатами не нужно. Они появятся в личном кабинете на Госуслугах Московской области. Не забудьте взять с собой паспорт и полис ОМС.

В случае необходимости уточнения диагноза назначается обследования в рамках второго этапа диспансеризации.

Медосмотр проводится ежегодно в рамках региональной акции «Проверь здоровье в парке» для раннего выявления заболеваний и факторов риска их развития.

Кроме того, диспансеризацию можно пройти в поликлинике на ул. Павлова, 2 с 8:00 до 17:00.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.