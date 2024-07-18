Жители Долгопрудного 20 июля могут бесплатно проверить здоровье в парке округа

В Долгопрудном созданы все условия для того, чтобы жители могли бесплатно проверить свое здоровье. В городе уже более 29 тыс. человек прошли диспансеризацию и профосмотр, сообщает пресс-служба администрации округа.

Все желающие могут также совершенно бесплатно обследоваться и в Центральном парке.

20 июля с 11:00 до 14:00 в деревянном домике (между фонтаном и Большой эстрадой) врачи будут проводить диспансеризацию.

Можно бесплатно пройти медосмотр и получить консультацию. Врачи выполнят исследования, определят группу здоровья и при необходимости пригласят пациента на углубленную диагностику.

С собой необходимо иметь полис ОМС, СНИЛС и паспорт. Результаты обследования будут отображены в личном кабинете портала Госуслуг Московской области.

Кроме того, диспансеризацию и профилактический осмотр можно пройти в поликлинике на ул. Павлова, 2. Также, по назначению врача, здесь могут предложить углубленную диспансеризацию.

Медосмотр проводится ежегодно для раннего выявления заболеваний и факторов риска их развития.

Первый этап диспансеризации включает в себя опрос-анкетирование, на основании которого доктор принимает решение о необходимости дополнительных методов обследования. Для уточнения диагноза проводится второй этап диспансеризации.

С 8:00 до 17:00 в будни без предварительной записи можно обратиться в профилактический кабинет поликлиники на ул. Павлова, 2.

В Московской области за организацию профилактических мероприятий среди населения отвечает министерство здравоохранения. Это выезды узкопрофильных специалистов на отдаленные территории региона, организация осмотров на предприятиях. Особое место занимает пропаганда диспансеризации, помогающей выявить серьезные заболевания на начальной стадии. Она включает: осмотр врача, анализы крови, антропометрию, онкоскрининги, ЭКГ, измерение внутриглазного и артериального давления. Летом ее можно пройти в выездных медицинских пунктах на входе в парки. Свыше 1 млн жителей Подмосковья прошли бесплатную диспансеризацию в 2024 году.