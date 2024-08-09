Жители Долгопрудного 10 августа могут бесплатно проверить свое здоровье в парке

В Долгопрудном около 32 тыс. человек уже прошли бесплатные диспансеризацию и профосмотр. Работа в этом направлении продолжается. Так, 10 августа в парке округа все желающие смогут проверить свое здоровье, сообщает пресс-служба администрации округа.

В Долгопрудном созданы все условия для того, чтобы жители могли проверить свое здоровье. Все желающие могут также совершенно бесплатно обследоваться и в Центральном парке.

10 августа с 11:00 до 14:00 в деревянном домике (между фонтаном и Большой эстрадой) врачи будут проводить диспансеризацию.

Можно бесплатно пройти медосмотр и получить консультацию. Врачи выполнят исследования, определят группу здоровья и при необходимости пригласят пациента на углубленную диагностику.

С собой необходимо иметь полис ОМС, СНИЛС и паспорт. Результаты обследования будут отображены в личном кабинете портала Госуслуг Московской области.

Кроме того, диспансеризацию и профилактический осмотр можно пройти в поликлинике на ул. Павлова, 2. А также, по назначению врача, здесь могут предложить углубленную диспансеризацию.

Медосмотр проводится ежегодно для раннего выявления заболеваний и факторов риска их развития.

Первый этап диспансеризации включает в себя опрос-анкетирование, на основании которого доктор принимает решение о необходимости дополнительных методов обследования. Для уточнения диагноза проводится второй этап диспансеризации.

С 8:00 до 17:00 в будни без предварительной записи можно обратиться в профилактический кабинет поликлиники на ул. Павлова, 2.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.