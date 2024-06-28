Жители деревни Лаговское округа Подольск смогут проверить свое здоровье 23 июля
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Жители деревни Лаговское смогут пройти диспансеризацию 23 июля с 9:00 до 11:00, сообщает пресс-служба администрации городского округа Подольск.
В населенные пункты муниципалитета продолжает приезжать бригада медиков в мобильном фельдшерско-акушерском пункте, где есть все необходимое для диспансеризации — электрокардиограф, портативный биохимический анализатор крови, измеритель концентрации глюкозы в крови. Также в нем размещено устройство для проверки артериального давления, детские и взрослые весы, ростомер, гинекологическое кресло.
Кроме того, передвижной медицинский пункт оснащен дефибриллятором-монитором и аппаратом искусственной вентиляции легких с ручным приводом, который подойдет для детей от шести лет и взрослых пациентов.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.
«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.