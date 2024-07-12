Жители деревни Матвеевское Подольска проверили здоровье на выездной диспансеризации

сегодня в 16:37

В деревне Матвеевское городского округа Подольск прошла выездная диспансеризация для жителей. По проекту «Ваше здоровье в шаговой доступности» 10 жителей деревни Матвеевское прошли медицинское обследование. Это стало возможным благодаря мобильному фельдшерско-акушерскому пункту. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В медицинском автомобиле имеется все для проведения диспансеризации: электрокардиограф, измеритель концентрации глюкозы в крови. Кроме того, в ФАПе разместили тонометр для измерения артериального давления.

Жители населенного пункта положительно оценивают качество медицинских услуг, которые оказывают специалисты.

Выездная диспансеризация — это мероприятие, организованное для жителей отдаленных населенных пунктов, чтобы они могли получить квалифицированную медицинскую помощь и своевременно выявить заболевания на ранних стадиях.

Следующий выезд мобильного ФАПа ожидается 16 июля с 9:00 до 11:00 в д. Пузиково, дом № 5.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.