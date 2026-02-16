Жители Челнов пожаловались на условия в КДМЦ

Пациенты сообщили о холоде в палатах и проблемах с персоналом

Жители Набережных Челнов рассказали о претензиях к работе перинатального центра КДМЦ. По их словам, в палатах было холодно, а часть персонала вела себя грубо. Издание направило запрос в медучреждение, сообщает «Челны Live» .

В социальных сетях регулярно появляются жалобы на перинатальный центр Камского детского медицинского центра. Одна из жительниц сообщила, что рожала там в декабре 2024 года и осталась недовольна условиями в отделении патологии беременных.

По ее словам, в палатах было холодно, из окон дуло, а дополнительных одеял не выдавали. Женщины закрывали окна одеялами и спали под пододеяльниками.

«Лишний раз ничего нельзя спросить — сразу начинают кричать. Общаются очень грубо. В основном это касается медсестер. По отношению к беременным чувствуется агрессия», — заявила женщина.

При этом она отметила, что к работе персонала операционной, реанимации и детского отделения претензий нет.

Другой житель рассказал, что в 2019 году его супруге с астмой провели кесарево сечение. Семья предупреждала врачей о реакции на наркоз, однако, по его словам, во время операции ввели дополнительную дозу анестезии. После наркоза у женщины начался приступ.

«Жена взяла с собой «Вентолин», но его потеряли. В бреду просила баллончик», — сообщил мужчина.

Он также заявил, что новорожденный находился рядом с открытым окном, а после выписки у ребенка диагностировали воспаление легких. Издание направило запрос в КДМЦ.

