Жители Балашихи смогут пройти летний чекап здоровья в Пестовском парке 22 июня

Медицинские работники Балашихинской больницы приглашают всех желающих пройти диспансеризацию в Пестовском парке микрорайона Железнодорожный 22 июня. Мобильный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) будет работать с 11:00 до 16:00 возле главной сцены, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«В передвижном ФАПе в эту субботу будут вести прием медработники поликлиники №14. Они сделают ЭКГ, измерят артериальное давление, уровень сахара в крови, рост, вес. Врач-терапевт проконсультирует жителей по результатам обследования и при необходимости направит к специалисту в поликлинику. Приглашаем всех жителей проверить здоровье во время прогулки в парке», — рассказала заведующая поликлиникой №14 Марина Чикова.

Специалист рекомендовала измерять уровень сахара в крови на голодный желудок для получения более точных показателей. Диспансеризацию всегда можно пройти в поликлинике по месту прикрепления. Запись осуществляется по телефону 122, через портал госуслуг или при личном обращении в медучреждение.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи – выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», – сообщил глава региона.