Жители Балашихи смогут пройти бесплатную диспансеризацию в парке 31 августа

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В Пестовском парке Балашихи 31 августа пройдет бесплатная диспансеризация. Прием будет организован с 11:00 до 16:00 в мобильном фельдшерско-акушерском пункте, установленном возле главной сцены парка. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На диагностику рекомендовано приходить натощак: не есть 6-8 часов перед забором крови. Это позволит получить более точную оценку состоянию здоровья.

Обследование займет всего около 15 минут. За это время медики:

измерят артериальное давление,

сделают ЭКГ,

проведут анализ крови на холестерин и глюкозу.

По итогам будут даны рекомендации и при необходимости — направление в поликлинику на углубленную проверку здоровья.

Диспансеризацию всегда можно пройти в поликлинике по месту прикрепления. Запись по телефону 122, через портал госуслуг или при личном обращении в медучреждение.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.