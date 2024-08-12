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Жители Балашихи проверили свое здоровье в парке «Пехорка»

Больше половины участников акции «Проверь свое здоровье в парке» в Балашихе направили на второй этап диспансеризации. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В поликлинике им проведут дополнительное обследование и поставят окончательный диагноз.

В субботу медработники поликлиники № 2 проверили базовые показатели здоровья посетителей парка «Пехорка». Обследование провели в мобильном фельдшерско-акушерском пункте. В нем приняли участие 22 человека.

«Эта проверка — простая и эффективная одновременно. Она не занимает много времени, но дает верную оценку состоянию здоровья. Пациенты сдали натощак кровь на уровень глюкозы и холестерин, им сделали ЭКГ, измерили внутриглазное и артериальное давление, рост и вес. Результаты обследования 12 человек показали, что им требуется пройти углубленную проверку», — пояснила заведующая поликлиникой № 2 Диана Темирова.

Раннюю диагностику хронических неинфекционных заболеваний всегда можно пройти в поликлинике. Запись по телефону 122, через портал госуслуг «Здоровье» или при личном обращении в медучреждение.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.