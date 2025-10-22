Жители Балашихи приняли участие в донорской акции

Желание помочь ближним объединяет людей разного возраста и разных профессий: кто-то сдавал кровь впервые, а кто-то делает это регулярно. Участие в донорской акции приняли депутаты Совета депутатов городского округа Балашиха Сергей Бутусов и Ульяна Кондрякова.

«Первый раз я сдал кровь еще студентом и с тех пор делаю это регулярно. За последние восемь лет я сдал кровь более 30 раз. У меня первая группа крови, которая подойдет для переливания всем. В сдачи крови нет ничего сложного, и, если это поможет ребенку или больному человеку, мне будет приятно, что я стал частью этого», — поделился Сергей Бутусов.

Московский областной центр крови регулярно проводит выездные донорские акции по всему Подмосковью, в том числе и в Балашихе. В январе этого года в городском округе было собрано 15 литров крови, а в августе этот показатель увеличился до 20 литров.

Все участники донорской акции прошли регистрацию и медицинский осмотр с консультацией врачей, а после забора крови восстановили силы горячем чаем с печеньем.

Подробнее о донорских акциях в Подмосковье можно узнать здесь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.