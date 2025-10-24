Жители Балашихи могут бесплатно пройти диспансеризацию

Единый день диспансеризации пройдет в Балашихе 25 октября. Жители округа смогут бесплатно пройти обследование в поликлинике № 14 на улице Пролетарской, 3. Это важная мера профилактики, которая позволяет на ранней стадии выявить хронические и онкологические заболевания, оценить общее состояние здоровья и при необходимости — получить направление на дополнительное обследование или лечение. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Диспансеризация включает в себя все базовые обследования в рамках одного визита. Пройти ее могут все жители городского округа, закрепленные за поликлиниками Балашихинской больницы.

«В ходе диспансеризации мы предлагаем жителям посетить кабинет врача-терапевта, заполнить анкету перед осмотром, измерить антропометрические показатели, а также проверить уровень глюкозы и холестерина в крови. Также доступны ЭКГ и флюорография, а для женщин старшего возраста — маммография. Все мероприятия проводятся бесплатно по полису ОМС», — сообщила заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи Балашихинской больницы Татьяна Клокова.

Также 25 октября во всех поликлиниках городского округа продолжается вакцинация от гриппа и пневмококковой инфекции.

Записаться на диспансеризацию можно через портал «Здоровье», по телефону 122, в регистратуре или с помощью чат-бота Дениса.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.