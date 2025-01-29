Жители Балашихи могут бесплатно пройти диспансеризацию репродуктивного здоровья

С 2025 года обследование репродуктивной системы начали выполнять в поликлиниках Балашихинской больницы по полису ОМС. Получить оценку своему здоровью могут мужчины и женщины в возрасте от 18 до 49 лет, передает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Диспансеризация репродуктивного здоровья помогает на раннем этапе выявить хронические заболевания и риски их развития, своевременно назначить лечение и заняться планированием рождения ребенка. Профилактические мероприятия состоят из двух этапов и проводятся на добровольной основе», — рассказал и. о. заведующего отделением профилактики поликлиники № 2 Балашихинской больницы, врач-терапевт Антон Зыков.

Сначала пациенты проходят анкетирование и прием у врача-уролога или врача-гинеколога. Специалисты собирают анамнез, проводят осмотр и консультируют. У женщин от 18 до 29 лет возьмут мазок на онкоцитологию и инфекционные заболевания. На второй этап пригласят тех пациентов, у которых выявили патологию. Их ждут дополнительные обследования, включая УЗИ, и повторный прием специалистов.

Ожидается, что в этом году в Балашихинской больнице диспансеризацию репродуктивного здоровья пройдут более 70 тысяч человек: около 36 тысяч женщин и 34 тысячи мужчин. Чтобы принять участие в профилактических мероприятиях, необходимо записаться на прием к врачу-урологу или врачу-гинекологу. Запись осуществляется по телефону 122, через портал госуслуг, инфоматы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.