Жители Балашихи 31 мая могут пройти бесплатный онкоскрининг

В эту субботу в центре амбулаторной онкологической помощи на базе поликлиники № 4 пройдет день открытых дверей, где все желающие старше 18 лет смогут пройти бесплатную диагностику у врача-онколога по полису ОМС, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Мы понимаем, как важно раннее выявление онкологических заболеваний. Каждый из вас может стать на шаг ближе к здоровью, пройдя необходимые обследования. Не упустите шанс — приходите 31 мая с 9:00 до 14:00», — сказала главный врач Балашихинской больницы Наталья Георгиевна Алимова.

На приеме вы сможете пройти цитологическое исследование шейки матки, диагностику новообразований кожи, маммографию/УЗИ молочных желез, КТ- или рентген-исследование, ПСА-тест на рак простаты, тест на наличие скрытой крови.

День открытых дверей пройдет в поликлинике № 4, Гагарина, дом 15А, 2-й этаж, ЦАОП.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.