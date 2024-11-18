Жители Апрелевки Наро-Фоминского округа могут пройти вакцинацию от гриппа

Жители города Апрелевка Наро-Фоминского округа могут пройти бесплатную вакцинацию от гриппа в Наро-Фоминской областной больнице. Для этого жителям необходимо в поликлинике обратиться в прививочный кабинет № 316. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Прием осуществляется без очереди.

Адрес прививочного кабинета: г. Апрелевка, ул. Февральская, дом № 40.

График работы прививочного кабинета: пн-вс — 11:00–15:00, телефон: 8 (496-34) 5-17-90.

Грипп — одно из наиболее тяжело протекающих ОРВИ, характеризуется высокой лихорадкой и выраженной интоксикацией, может приводить к осложнениям со стороны сердечно-сосудистой и дыхательной систем, которые в некоторых случаях могут приводить к тяжелым последствиям.

В Наро-Фоминском городском округе активно реализуется кампания по вакцинации населения от гриппа. Жители могут обратиться в поликлинику, а также в мобильные ФАПы.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.