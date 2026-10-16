Жителей Жуковского направили в больницу Раменского с подозрением на оспу обезьян

В средствах массовой информации появились сообщения о том, что в Жуковскую областную клиническую больницу якобы госпитализировали пациентов с диагнозом «оспа обезьян». По данным администрации наукограда, мужчина с предположительным диагнозом «оспа обезьян», не проживающий в городе Жуковский, контактировал с жителями наукограда. На данный момент эти жители (пять человек) находятся в больнице Раменского под наблюдением.

«По нашим данным, мужчина ранее контактировал с несколькими жителями Жуковского — сейчас эти жители с подозрением на оспу обезьян находятся под наблюдением в больнице. У контактных лиц взяты все необходимые анализы, клинические проявления заболевания на данный момент отсутствуют, состояние пациентов оценивается как удовлетворительное», — добавили в администрации городского округа Жуковский.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что съезд детских врачей Московской области «Педиатрия как искусство» позволяет специалистам регулярно обмениваться опытом и открыто обсуждать новые технологии, оборудование и методики лечения детей. Важно, что конференция стала традиционной и объединяет в том числе участников из других регионов и стран.

«Хочу всех поприветствовать на нашей очередной очень приятной, важной и, я очень надеюсь, полезной встрече. Мы собираем профессионалов, опытных неравнодушных людей для того, чтобы обсудить все новое, все самое важное в медицине, которое касается прежде всего детей», — сказал Воробьев.