Жителей Талдомского округа приглашают на занятия в «Школе здоровья»

Тема встречи: «Болезни сердца»: эффективная терапия и профилактика. Старший терапевт поликлиники Екатерина Устинова поделится ценными знаниями о сердечно-сосудистых заболеваниях, расскажет о факторах, влияющих на развитие болезней сердца, как распознать первые симптомы и вовремя обратиться за помощью. Подробно объяснит методы диагностики и лечения сердечно-сосудистых патологий. Ответит на вопросы и даст индивидуальные рекомендации по питанию, физической активности и поддержанию здорового образа жизни. Кроме того, участники встречи смогут измерить уровень артериального давления и уровень глюкозы в крови.

«Посещение «Школы здоровья» является хорошей возможностью узнать больше о здоровье своего сердца, пройти экспресс-обследование и задать интересующие вопросы специалисту. Встреча будет полезна каждому, кто заботится о своем здоровье и хочет узнать больше о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Пора сделать первый шаг к здоровой и активной жизни. Ждем всех желающих», — рассказала заведующий поликлиникой Анастасия Московченко.

1 марта, в субботу с 9:00 до 14:00 в поликлинике в Талдоме пройдет семейный день диспансеризации. Можно пройти комплексное обследование и посетить прием врачей. С собой нужно иметь паспорт и полис ОМС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.