Жителей Талдома приглашают пройти диспансеризацию 1 марта

Медицинские специалисты Талдомского отделения Дубненской больницы приглашают жителей принять участие в семейном дне диспансеризации, который пройдет в поликлинике Талдома 1 марта с 9:00 до 14:00, сообщает пресс-служба администрации округа.

Это отличная возможность бесплатно проверить состояние своего здоровья. В программу обследования входит: заполнение анкеты для определения основных факторов риска развития хронических заболеваний, прием терапевта, включая осмотр у гинеколога, лабораторные анализы крови (общий анализ, уровень глюкозы и холестерина, оценка насыщенности крови кислородом, измерение артериального и внутриглазного давления, проведение ЭКГ и флюорографии, скрининговые тесты на рак: ПСА для мужчин, мазок на цитологию для женщин).

Для прохождения диспансеризации с собой нужно взять паспорт и полис ОМС. По итогу посещения и результатов обследования врач составит индивидуальное заключение о вашем здоровье. Если будут выявлены отклонения, предложит пройти дополнительное обследование и запишет на консультацию к узким специалистам.

«Каждый должен следить за своим здоровьем и регулярно проходить обследования. Это поможет своевременно выявить заболевания и начать лечение. Сейчас появилась отличная возможность после прохождения диспансеризации обсудить ее итоги с врачом во время телемедицинской консультации без посещения поликлиники. На онлайн-приеме также можно узнать результаты анализов, продлить электронный рецепт на льготное лекарство, скорректировать терапию, получить направление на плановые исследования, если пациент состоит на диспансерном наблюдении», — поделился главный врач Игорь Давронов.

Почти 190 тыс. телемедицинских консультаций провели в Подмосковье с начала года. Записаться можно: через региональный портал госуслуг «Здоровье», по телефону 122, через инфомат в поликлинике, на приеме у лечащего врача.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.