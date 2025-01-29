Жителей Талдома приглашают на семейный день диспансеризации 1 февраля

1 февраля жители Талдома могут проверить здоровье всей семьей в поликлинике с 9:00 до 14:00, сообщает пресс-служба администрации округа.

В рамках диспансеризации можно пройти бесплатное комплексное обследование организма, включающее: медицинское анкетирование, чтобы больше узнать об образе жизни, определить факторы риска развития неинфекционных заболеваний. Сдать общий анализ крови и узнать уровень глюкозы и холестерина. Измерить показатель насыщения крови кислородом. Специалисты также измерят артериальное и внутриглазное давление, рост, вес. Можно будет сделать флюорографию и ЭКГ, чтобы проверить здоровье органов дыхания и работу сердца. Для мужчин предусмотрен онкоскрининг, включающий в себя анализ крови на ПСА. Для женщин — осмотр и мазок на цитологию. Результаты обследования будут отображены в личном кабинете портала «Здоровье». При выявлении нарушений врач направить на углубленную диспансеризацию, включающую специализированные исследования, например, колоноскопию, гастроскопию, рентген или компьютерную томографию легких, спирометрию, дополнительные анализы крови и консультацию узкопрофильных специалистов.

«Вновь жители могут в выходной день уделить время своему здоровью. Всего за несколько часов можно пройти комплексное обследование, посетить врачей, сдать анализы, пройти исследования, получить консультацию. Своевременная забота о здоровье поможет предотвратить развитие серьезных заболеваний, получить эффективное лечение в случае отклонений, скорректировать образ жизни и приобрести здоровые привычки», — поделилась заведующая поликлиникой Анастасия Московченко.

Записаться на диспансеризацию можно по тел. 122, в личном кабинете портала «Здоровье» или прийти в порядке живой очереди.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.