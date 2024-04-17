Жителей Шатуры приглашают 27 апреля на единый день диспансеризации

Единый день диспансеризации пройдет в Шатуре в субботу, 27 апреля. Жителей ждут с 08:00 до 13:00 в городской поликлинике № 2 по адресу: г. Рошаль, ул. 1-я Первомайская, д. 2. С собой необходимо взять паспорт и страховой полис, сообщается на сайте администрации горокруга.

«Диспансеризация — это бесплатные врачебные осмотры, анализы и другие исследования. Они помогают вовремя выявить заболевания даже без жалоб. Или убедиться, что со здоровьем все в порядке. После первого этапа диспансеризации по показаниям врач может направить на углубленное обследование. Например, на консультации узких специалистов, дополнительные анализы крови или рентген», — рассказал и. о. главного врача Шатурской больницы Игорь Цой.

Также диспансеризацию в Шатуре можно пройти в любой будний день по предварительной записи в городской поликлинике № 1 по адресу: г. Шатура, проезд Больничный, 2, корпус 10, кабинет № 8, и в городской поликлинике № 2 по адресу: г. Рошаль, ул. 1-я Первомайская, д. 2, кабинет № 58.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.