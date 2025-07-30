Жителей Реутова приглашают пройти диспансеризацию

В городском округе Реутов в субботу, 2 августа, пройдет масштабная профилактическая акция, направленная на раннее выявление заболеваний и оценку состояния здоровья населения. Мероприятие организовано при поддержке министерства здравоохранения Московской области, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Как сообщила заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи Реутовской клинической больницы Оксана Коробкина, пройти бесплатную диспансеризацию жители смогут с 9:00 до 14:00 в поликлинике № 1 по адресу: улица Гагарина, дом 4. Также жители смогут пройти обследование в центре культуры и искусств на улице Южная, дом 5.

Обследование включает в себя все стандартные элементы диспансеризации: профилактическое анкетирование, забор крови, измерение параметров (артериальное давление, уровень глюкозы и холестерина), а также консультации узкопрофильных специалистов. Женщинам проведут мазки, при необходимости — УЗИ и маммографию. Все обследования проводятся бесплатно, при наличии паспорта и полиса ОМС. Важно: быть прикрепленным к одной из городских поликлиник. Для более точных результатов обследования врачи рекомендуют приходить натощак.

По словам Оксаны Коробкиной, диспансеризация остается одним из наиболее эффективных инструментов в профилактике хронических неинфекционных заболеваний и своевременном выявлении факторов риска: «Диспансеризация представляет собой комплекс мероприятий, направленных на оценку состояния здоровья и выявление заболеваний на ранних стадиях. По итогам обследования, граждане, у которых будут обнаружены проблемы, будут направлены к участковым терапевтам для проведения дополнительной диагностики и назначения лечения», — рассказала врач.

Если у жителей не получается прийти на диспансеризацию в субботу, они могут пройти ее в любой будний день, записавшись через портал Госуслуг, по телефону 122 или в регистратуре своей поликлиники.

Профилактические мероприятия такого формата в Реутове проводятся регулярно и позволяют повысить уровень выявляемости заболеваний на ранних стадиях, тем самым сохранив здоровье и качество жизни как можно большего числа горожан.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.