Жителей Реутова приглашают пройти диспансеризацию в МФЦ

В здании МФЦ городского округа Реутов на ул. Победы, д. 7, врачи Реутовской клинической больницы проводят диспансеризацию для жителей. Эту процедуру должны раз в три года проходить граждане от 18 до 39 лет и ежегодно те, кто старше этого возраста. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Диспансеризация включает в себя профилактический медицинский осмотр и дополнительные обследования. Она проводится для своевременного выявления патологических состояний, заболеваний и факторов риска их развития. Медики оценивают состояние здоровья и дают пациентам рекомендации по его сохранению», — сказал главный врач Реутовской клинической больницы Александр Алексеев.

С помощью современного диагностического комплекса обследование можно пройти быстро и бесплатно. Оборудование позволяет определить наличие или развитие сердечно-сосудистых, метаболических и онкологических заболеваний, а также таких проблем, как гипертония, ожирение и дыхательная недостаточность.

Врачи ведут прием с понедельника по пятницу с 8:00 до 15:00, а в субботу с 9:00 до 15:00. Всего с начала года процедуру диспансеризации прошли 22 507 реутовчан, что составляет 34,1% от общего плана приема на год.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.