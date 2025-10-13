Жителей Реутова приглашают на Единый день диспансеризации

В Реутове продолжается реализация программы по всеобщей диспансеризации населения, направленной на сохранение и укрепление здоровья граждан. В рамках этой важной инициативы для удобства жителей проводятся Единые дни диспансеризации, позволяющие пройти комплексное медицинское обследование в выходной день, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Мероприятие нацелено на раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития. Пройти обследование в рамках Единого дня диспансеризации можно по субботам с 09:00 до 14:00 в двух ключевых медицинских учреждениях города: в городской поликлинике № 1 по адресу: улица Гагарина, дом 4, и в городской поликлинике № 2, расположенной на Юбилейном проспекте, дом 80. Для тех, кому неудобно посетить поликлинику в субботу, предусмотрена возможность прохождения диспансеризации в любой будний день с 08:00 до 20:00.

Для визита к врачу необходимо иметь при себе паспорт и полис обязательного медицинского страхования (ОМС) Московской области. Как подчеркнула заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи Реутовской клинической больницы Оксана Коробкина, диспансеризация является одним из самых эффективных и доступных методов профилактики. «В ходе обследования врачи охватывают все основные направления состояния организма. Это позволяет своевременно выявить заболевания, включая находящиеся на ранней стадии, когда лечение наиболее эффективно», — отметила специалист. Комплексный подход позволяет врачам провести оценку состояния сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем организма, выявить предрасположенность к развитию сахарного диабета, онкологических заболеваний и других серьезных патологий.

Регулярное прохождение диспансеризации — это проявление ответственного отношения к своему здоровью и залог долгой и активной жизни. Руководство Реутовской клинической больницы призывает всех жителей не пренебрегать этой возможностью и уделить время своему здоровью.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.