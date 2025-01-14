Жителей Раменского округа приглашают пройти диспансеризацию в январе и феврале

Единые дни диспансеризации пройдут в подразделениях Раменской больницы. Они состоятся 18 января, 25 января и 1 февраля. С помощью обследования на начальном этапе можно понять, здоров ли человек или у него присутствуют факторы риска, а также имеются подозрения на скрытые заболевания, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Первый этап диспансеризации (скрининг) врачи проводят для того, чтобы выявить у граждан признаки хронических неинфекционных заболеваний, факторы риска их развития. Кроме того, определяются медицинские показания к выполнению дополнительных обследований и осмотров врачами-специалистами для уточнения диагноза заболевания (состояния) на втором этапе диспансеризации.

В соответствии с возрастом, для женщин и мужчин определен определенный перечень медицинских осмотров узкими специалистами и диагностических процедур.

Периодичность проведения диспансеризации составляет один раз в три года для лиц от 18 до 39 лет, и ежегодно для лиц старше 39 лет.

Диспансеризация проводится в поликлинике по месту жительства. Для этого необходимо прийти туда утром натощак, в часы работы вашего медицинского учреждения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.