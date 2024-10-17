Жителей Раменского округа приглашают бесплатно проверить свое здоровье 26 октября

Центр амбулаторной онкологической помощи Раменской больницы проведет 26 октября день открытых дверей, посвященный мужскому и женскому здоровью. Жителям округа будет предоставлена возможность пройти исследования, которые направлены на раннюю диагностику злокачественных новообразований. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

«Во время проведения Дня семейного здоровья жители округа смогут проверить здоровье органов грудной клетки, оценить состояние здоровья толстой кишки, женщины также смогут пройти скрининговое обследование молочных желез. День открытых дверей в центре амбулаторной онкологической помощи пройдет в субботу, чтобы работающие жители тоже смогли проверить свое здоровье», — сказал заведующий центром амбулаторной онкологической помощи Раменской больницы Наталья Дерябина.

В рамках мероприятия «День семейного здоровья» можно будет сделать рентгеновское исследование грудной клетки, сдать анализ кала для выявления скрытой крови. У мужчин будет возможность сдать анализ крови на ПСА. Женщинам при необходимости будет предоставлен шанс пройти УЗИ молочных желез (с 18 лет до 40 лет) и маммографию (после 40 лет).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.