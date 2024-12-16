Жителей Подмосковья с I, II и IV группами крови приглашают на донацию

Московский областной центр крови публикует донорский светофор с актуальностью на 16 декабря. Служба крови Московской области осуществляет свою деятельность исходя из потребностей лечебных учреждений и количества больных, которым необходим тот или иной компонент крови. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«На сегодняшний день для пополнения запасов требуются I и II положительная и отрицательная, а также IV отрицательная группы крови. Не забывайте, что окончательное решение о допуске до донации принимает врач-трансфузиолог при обследовании», — отмечает заведующий экспедиции с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Анастасия Федорова.

Люди с этими группами крови, как и с другими, могут посетить Московский областной центр крови и его обособленные структурные подразделения в Подольске, Орехово-Зуево, Щелково и Воскресенске.

Донором может стать гражданин Российской Федерации или иностранный гражданин, пребывающий в России на законных основаниях 1 год и более, достигший 18 лет и прошедший медицинское обследование специалистами службы крови перед донацией.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.