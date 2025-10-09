Жителей Подмосковья приглашают стать донорами крови

Московский областной центр крови публикует донорский светофор с актуальностью на 9 октября. Служба крови Московской области осуществляет свою деятельность исходя из потребностей лечебных учреждений и количества больных, которым необходим тот или иной компонент крови, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Наш светофор горит зеленым! И это все благодаря неравнодушию и участию наших доноров. Вместе мы творим чудеса каждый день! Ваши поступки возвращают надежду там, где ее больше всего ждут. Донорская кровь спасает жизни пациентов с сильными кровопотерями, онкологических больных, новорожденных с различными патологиями, пациентов с заболеваниями крови», — отмечает заведующая экспедиции с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Анастасия Федорова.

Московский областной центр крови можно посетить ежедневно с 8:00 до 14:00 по адресу: Москва, улица Металлургов, 37а, а его обособленные структурные подразделения с 8:00 до 13:00. ОСП «Воскресенск» (Больничный проезд, д. 5) и ОСП «Щелково»(ул. Новая Фабрика работают с понедельника по субботу. В ОСП «Подольск»(ул. Кирова, 9) и ОСП «Орехово-Зуево»(ул. Барышникова, 13/5) последняя суббота каждого месяца — донорская. Донором может стать совершеннолетний человек, не имеющий медицинских противопоказаний — гражданин РФ или иностранный гражданин, пребывающий в России на законных основаниях 1 год и более.

Дополнительно сообщаем о выездной донорской акции в Подмосковье. 13 октября выездная донорская акция пройдет в г. Раменское по адресу: ДК им. Воровского, ул. Воровского, дом № 4. Без предварительной записи. Ознакомиться с графиком выездных акций на весь октябрь можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.