Жителей Подмосковья приглашают пройти онкоскрининг 31 августа

В эту субботу, 31 августа, в Центрах амбулаторной онкологической помощи пройдет День открытых дверей. Пройти диагностику и получить консультацию специалиста смогут все желающие старше 18 лет, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Даже если вас ничего не беспокоит — проходить диагностику необходимо регулярно, так как это дает возможность выявить заболевание на ранней стадии, начать своевременное лечение, а значит сохранить качество жизни. В эту субботу проверить свое здоровье и пройти онкоскрининг жители региона смогут в 24 ЦАОПах», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

В День открытых дверей в ЦАОПах можно будет пройти маммографию/УЗИ молочных желез, сдать ПСА-тест на рак простаты и тест на наличие скрытой крови в кале, а также пройти диагностику новообразований кожи. Мероприятие пройдет с 09:00 до 14:00. Для участия в Дне открытых дверей необходимо иметь с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Ознакомиться с адресами ЦАОПов, где жители смогут проверить свое здоровье, можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.