Жителей Подмосковья приглашают пройти бесплатную диспансеризацию

На данный момент профилактические осмотры и диспансеризацию, включая углубленную, прошли чуть более 2 миллионов жителей Подмосковья — это 50% от годового плана. Было выявлено 112 тысяч различных заболеваний, на диспансерное наблюдение поставлено свыше 96 тысяч жителей региона , сообщил депутат от «Единой России» Андрей Голубев, возглавляющий комитет Мособлдумы по социальной политике.

«Диспансеризация включена в народную программу „Единой России“ и обеспечена бюджетным финансированием. В 2026 году на эти цели в Московской области выделено около 11,8 миллиарда рублей, в том числе 1 миллиард рублей — на проведение углубленной диспансеризации. Кроме того, предусмотрены средства для оценки репродуктивного здоровья женщин и мужчин — более 2,4 миллиарда рублей и на профосмотры — свыше 5,8 миллиарда рублей», — сообщил депутат.

Благодаря бюджетному финансированию жители могут пройти полное обследование совершенно бесплатно. Профилактические проверки позволяют своевременно выявлять самый широкий спектр заболеваний — от болезней системы кровообращения и сахарного диабета до глаукомы и злокачественных новообразований. По итогам диспансеризации жителей направляют на второй этап — для дополнительного углубленного обследования и уточнения диагноза.

По словам Андрея Голубева, с начала этого года обнаружено более двух тысяч случаев онкологических заболеваний — это 1,5 случая на тысячу человек. За первую половину 2026 года доля онкозаболеваний, выявленных на ранней стадии, превысила 50%. Это значит, что больше половины новых пациентов узнали о диагнозе вовремя — и результат налицо: смертность от онкологии в регионе снизилась на 40%.

«На законодательном уровне партия закрепила ежегодную бесплатную диспансеризацию для людей старше 40 лет. Те, кому в этом году не положена диспансеризация, могут пройти профилактический медицинский осмотр. Приглашаем жителей до конца года пройти обследования: это возможность получить полную картину здоровья и выявить скрытые патологии на ранней стадии, когда болезнь эффективно лечится. Я сам это сделал буквально на днях. Не упускайте такую возможность», — сказал Голубев.

Он напомнил, что для работающих граждан определен Единый день диспансеризации по субботам. Но если гражданин желает пройти обследование в будние дни, работодатель обязан предоставить для этого оплачиваемый рабочий день.

Также в регионе проводятся выездные мероприятия. С начала года мобильными бригадами организовано свыше 10 тысяч выездов, на которых обследовано почти 240 тысяч человек.

За пять лет в Московской области выполнено около тысячи наказов жителей в сфере здравоохранения, включенных в Народную программу «Единой России». Построено более 60 новых медучреждений, привлечено свыше 57 тысяч новых медицинских специалистов. Высокотехнологичную медицинскую помощь по ОМС только в прошлом году получили свыше 50 тысяч пациентов, а за первый квартал 2026 года — еще 12 тысяч.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что необходимо создать все условия для того, чтобы жители Московской области не сталкивались с препятствиями при прохождении диспансеризации.

«Вы знаете, что диспансеризация — это и веление времени, и (проходит — ред.) в рамках национального проекта президента», — сказал Воробьев.