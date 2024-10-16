Жителей Подмосковья приглашают принять участие в конкурсе «Семейные сокровища»

Всемирный день здорового питания — повод не только вспомнить о важности сбалансированного рациона, но и приготовить что-то полезное, интересное и вкусное. Наверняка у каждого в семье есть ценные рецепты, проверенные годами, и сейчас самое время поделиться ими.

Проект «Здоровое питание» объявляет конкурс на лучшие семейные рецепты. Он будет проходить с 16 октября по 1 ноября 2024 года включительно на страницах проекта в соцсетях (ВК, ОК).

Чтобы принять участие, нужно:

подписаться на сообщество проекта «Здоровое питание»;

поставить лайк посту-анонсу конкурса;

написать в комментариях под постом рецепт семейного блюда, который передается из поколения в поколение;

по желанию — прикрепить фотографию.

С 2 по 6 ноября жюри составит список самых полезных рецептов, а 7 ноября будут выбраны три победителя, которые получат подарки от проекта «Здоровое питание» и партнеров.

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