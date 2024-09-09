Жителей Подмосковья предупредили о повторном пике активности клещей

За последние две недели в травмпункт Мытищинской больницы по с укусами клещей обратились более 50 человек, сообщает пресс-служба администрации горокруга Мытищи.

Принято считать, что клещи наиболее активны весной, но у этих паразитов есть два сезона активности. Первый — весна, второй — осень, когда клещам требуется полное насыщение, чтобы легко перенести зимнюю спячку.

Начало сентября радует нас по-настоящему летним теплом, люди продолжают выезжать на природу: не следует забывать о мерах предосторожности.

«Клещ может присосаться как во время загородной прогулки, так в городских парковых зонах. Если собираетесь в лес или в лесопарк, используйте репелленты, обязательно осматривайте себя и детей после отдыха на природе. Обнаружив присосавшегося клеща, обращайтесь за помощью к специалистам, извлекать его самостоятельно опасно», — напомнил старший фельдшер травмпункта Мытищинской больницы Дмитрий Дерябин.

Травмпункт работает по адресу: Мытищи, ул. Летная, 34. В круглосуточном режиме здесь принимают и взрослых, и детей. Процедура извлечения клеща занимает буквально несколько минут и проводится бесплатно в рамках программы ОМС.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.