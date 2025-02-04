Жителей Подмосковья 8 февраля приглашают на бесплатную онкодиагностику

В эту субботу в Подмосковье во всех 25 центрах амбулаторной онкологической помощи пройдет день открытых дверей. Он приурочен к Всемирному дню борьбы против рака, который отмечается 4 февраля. Прийти и проверить свое здоровье смогут жители Подмосковья старше 18 лет, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Залогом успеха лечения онкологических заболеваний является своевременная и качественная диагностика. Чем раньше выявлена патология, тем эффективнее она поддается лечению. В эту субботу жители Подмосковья смогут пройти бесплатные исследования и получить консультацию онколога», — сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Женщинам будут доступны цитологическое исследование шейки матки, маммография/УЗИ молочных желез, а мужчинам ПСА-тест на рак простаты. Также все желающие смогут пройти диагностику новообразований кожи и КТ- или рентген-исследование.

Мероприятие пройдет с 09:00 до 14:00. С собой необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Ознакомиться с адресами ЦАОПов, где жители смогут проверить свое здоровье, можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.