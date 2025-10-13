сегодня в 19:35

Жителей Одинцовского округа информируют о ремонте детской поликлиники. Второе детское поликлиническое отделение закрывается на ремонт с 13 октября 2025 года. Адрес отделения: Московская область, Одинцовский г. о., г. Одинцово, ул. Чистяковой, д. 10а, пом. 2. На время ремонтных работ специалисты переедут в другие подразделения Одинцовской областной больницы. Медицинская помощь детскому населению, прикрепленному к медучреждению, будет оказываться в полном объеме, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

График работы в октябре: Педиатрия — Одинцово, Новая Трехгорка, ул. Кутузовская, д. 35.

Прием по записи (через региональный портал госуслуг) во второе педиатрическое отделение. Прием анализов: с 8.00 до 10.00. Анализы крови с 8.00 до 10.00 строго по записи, соскоб энтеробиоз с 8.00 до 9.00. Прививочный кабинет: с 11.00 до 18.00.

УЗИ будет проводиться в Немчиновской амбулатории по адресу: Новоивановское, ул. Агрохимиков, д. 2 по направлению от врача педиатра.

Стоматология: Немчиновский ФАП, д. Немчиново, 200: с понедельника по пятницу с 8:00–15:00.

За медицинской помощью при острой зубной боли обращаться в Зареченскую амбулаторию.

Амбулатория Заречье, Заречная ул., 14 с понедельника по пятницу с 8:00–18:00.

Вся актуальная информация о ходе ремонта будет размещена на официальных интернет-ресурсах больницы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.