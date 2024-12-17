Жителей Лобни приглашают стать донорами крови 20 декабря

Московский областной центр крови 20 декабря приглашает жителей и гостей Лобни принять участие в выездной донорской акции. Сдать кровь можно будет с 9:00 до 12:00 во Дворце спорта «Лобня» по адресу: улица Ленина, 65, стр. 1, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Для доноров Лобни создан телеграм-канал. Там можно узнавать об актуальных акциях, обмениваться впечатлениями и общаться на тему донорства крови и ее компонентов. Записаться на акцию 20 декабря можно на сайте донорского движения «Доноры Подмосковья».

«Благодаря таким выездным акциям жители Подмосковья имеют возможность сделать доброе дело и стать донорами прямо у себя в городе, не выезжая в столицу. Их кровь может стать настоящим спасением для многих людей, нуждающихся в ней», — отмечает врач-трансфузиолог Московского областного центра крови Никита Митькин.

Сдать кровь возможно, при наличии с собой оригинала паспорта и СНИЛС, временной регистрации (при отсутствии постоянной, указанной в паспорте), если уже есть 18 лет и отсутствуют противопоказания. Доноры получат денежную компенсацию на питание и справку для освобождения от работы в день сдачи крови и дополнительный день отдыха с сохранением заработной платы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.