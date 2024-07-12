Жителей Лобни приглашают проверить свое здоровье в парке 13 июля

В г. о. Лобня пройдет «День проверки здоровья». Его организует местная больница, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие состоится в формате выездной диспансеризации. На нем лобненцы смогут проверить свое здоровье и сдать анализы: общий и биохимический анализ крови, а также получить консультацию врача-терапевта. Чтобы результаты анализов были максимально точными, рекомендуется сдавать их натощак.

День проверки здоровья пройдет в парке Киово в субботу с 9:00 до 14:00. Для участия при себе необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.