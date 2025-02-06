Жителей Люберец приглашают на бесплатную консультацию врачей-онкологов 8 февраля

Жителей городского округа Люберцы приглашают на день открытых дверей в центр амбулаторной онкологической помощи Люберецкой областной больницы. Он пройдет 8 февраля, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Своевременно обнаруженная патология — это спасенные жизни. У нас очень много примеров, когда привычка регулярно проходить диспансеризацию позволяла нам вовремя остановить развитие онкологического процесса или вообще избавить человека от страшного диагноза. Всего нужно посвятить полдня один раз в год, чтобы проверить свое здоровье, когда онкологи готовы принять вас без всякой очереди и без записи», — сказала заведующая центром амбулаторной онкологической помощи Люберецкой областной больницы Светлана Кузьмичева.

В день открытых дверей в центре амбулаторной онкологической помощи можно будет получить консультации врачей-онкологов и получить индивидуальные рекомендации специалистов. Также 8 февраля можно будет выполнить диагностические исследования: маммографию или УЗИ молочных желез, сделать рентген, ПСА-тест на рак простаты, скрининг на предмет выявления новообразований кожи.

Все обследования и консультации проводятся бесплатно. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Время работы врачей: с 9 до 14 часов. Центр амбулаторной онкологической помощи находится по адресу: Люберцы, Назаровская, д. 3.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.