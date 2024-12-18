Жителей Люберец 21 декабря приглашают на бесплатный онкоскрининг

Жителей городского округа Люберцы приглашают 21 декабря на заключительный в текущем году бесплатный онкоскрининг. Он пройдет в центре амбулаторной онкологической помощи Люберецкой областной больницы (Люберцы, ул. Назаровская, 3). Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Женщины смогут пройти УЗИ или маммографию в зависимости от возраста и консультацию врача-маммолога. Мужчины — тест на PSA простатический специфический антиген и УЗИ. Курильщикам рекомендуем пройти рентген органов грудной клетки и всем пациентам тест на наличие колоректального рака и осмотр кожных покровов», — сообщила заведующая Центром амбулаторной онкологической помощи Светлана Кузьмичева.

При подозрении на онкологическое заболевание врачи направят пациента на дополнительное обследование. Попасть на прием к онкологам можно без предварительной записи. Пройти онкоскрининг смогут все желающие жители Москвы и Московской области, вне зависимости от поликлиники прикрепления.

Дополнительную информацию можно уточнить по телефону: 8 (495) 558-43-00. На консультацию необходимо взять с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Время проведения онкоскрининга — 21 декабря с 9:00 до 14:00 по адресу: ул. Назаровская 3, ЦАОП.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.