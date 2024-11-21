Жителей Королева приглашают пройти медицинское обследование 23 ноября

23 ноября в городском округе Королев проведут единый день диспансеризации. С 8:00 до 14:00 всех желающих будут ждать в городской поликлинике на ул. Дзержинского, д. 11, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Для всех пациентов будет организовано комплексное медицинское обследование в соответствии с возрастной группой. Базовый набор исследований включает антропометрию, общий и биохимический анализы крови, ЭКГ, флюорографию, маммографию (для женщин) и анализ крови на PSA (для мужчин). Результат можно получить через несколько дней. Врач также назначит дополнительные виды обследований, если это потребуется. В единый день диспансеризации к нам в поликлинику сможет обратиться любой житель города вне зависимости от прикрепления, но при себе нужно иметь пакет документов: паспорт, полис ОМС и СНИЛС», — сказала заместитель главного врача по амбулаторной помощи Марина Торопцева.

Диспансеризацию можно пройти в будние дни в городских поликлиниках. Записаться на диспансеризацию можно онлайн на портале госуслуг Подмосковья по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.