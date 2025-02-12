Жителей Королева приглашают пройти диспансеризацию

Жителей Королева приглашают на диспансеризацию. Регулярное прохождение диспансеризации и профосмотров позволяет своевременно обнаружить различные заболевания, начать лечение и предотвратить дальнейшее развитие болезни. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Диспансеризацию необходимо проходить один раз в три года в возрасте от 18 до 39 лет включительно, лицам от 40 лет и старше — каждый год. Кроме того, в любом возрасте ежегодно нужно проходить профосмотры.

Королевцы могут пройти диспансеризацию ежедневно в будние дни в городских поликлиниках:

для взрослого населения № 1 (ул. Павлова, д. 10);

в поликлиническом отделении № 2 (мкр. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 8/10, к. 2);

в поликлиническом отделении № 3 (мкр. Текстильщик, ул. Молодежная, д. 6А);

филиала «Костинский», (ул. Дзержинского, д. 11/2);

филиала «Юбилейный» (мкр. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 8/10);

филиала «Первомайский» (ул. Первомайская, д. 21А).

Для прохождения диспансеризации при себе необходимо иметь паспорт РФ и полис обязательного медицинского страхования.

Записаться можно на портале госуслуг МО.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.