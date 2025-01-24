Жителей Королева приглашают пройти диспансеризацию 25 января

В Королеве 25 января, в поликлинике филиала «Костинский» на улице Дзержинского, д. 11 к2, организуют единый день диспансеризации. Желающих пройти обследование будут ждать с 8:00 до 14:00, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В базовый комплекс исследований входит антропометрия, общий и биохимический анализ крови, ЭКГ и флюорография. Ознакомиться с их результатами и получить рекомендации врача можно будет уже через 1-2 дня. При необходимости врач сможет назначить дополнительные обследования.

«Единый день диспансеризации мы проводим для того, чтобы в поликлинику смог обратиться любой житель города, вне зависимости от прикрепления. При себе необходимо иметь стандартный набор документов: паспорт, полис ОМС и СНИЛС», — сказала заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи Королевской больницы Марина Торопцева.

Диспансеризацию можно пройти в будние дни в городских поликлиниках. Записаться на диспансеризацию можно онлайн на портале госуслуг региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.