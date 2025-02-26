Жителей Королева приглашают пройти диспансеризацию 1 марта

Единый день диспансеризации проведут 1 марта в поликлинике для взрослых на улице Павлова, д. 10, в Королеве с 8 до 13 часов. Врачи напоминают, что диспансеризация это отличная возможность бесплатно проверить состояние своего здоровья, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Программа обследования предусматривает заполнение анкеты для определения основных факторов риска развития хронических заболеваний, осмотр терапевтом, антропометрию, лабораторные анализы крови и оценку ее насыщенности кислородом, ЭКГ, флюорографию и ряд других исследований, соответствующих возрасту пациента.

«Очень важно следить за своим здоровьем и регулярно проходить медицинские осмотры, это помогает своевременно выявлять заболевания и начинать лечение. Поэтому я приглашаю жителей Королева пройти медицинское обследование в ближайшую субботу. Преимущество единого дня диспансеризации заключается в том, что в этот день обратиться в поликлинику может любой гражданин независимо от прикрепления», — сказал главный врач Королевской больницы Эдуард Шпилянский.

При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Также диспансеризацию можно пройти в будние дни в городских поликлиниках. Записаться на обследование можно онлайн на портале госуслуг МО.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее обратил внимание на важность работы первичного звена здравоохранения.



«Мы и дальше будем осуществлять и строительство, и капитальный ремонт поликлиник. Это часто подчеркивает наш президент (Владимир Путин — ред.). Именно работа первичного звена», — сказал Воробьев.