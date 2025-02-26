Жителей Королева приглашают на обследование 1 марта

В субботу, 1 марта, в центре амбулаторной онкологической помощи Королевской больницы, который расположен в поликлинике на ул. Дзержинского, д. 11, с 9:00 до 14:00 организуют день открытых дверей. Скрининговое обследование для жителей проведет врач-онколог Людмила Жукова, сообщает пресс-служба администрации Королева.

«Подобные ежемесячные акции призваны обеспечить гражданам возможность проконсультироваться с онкологом по волнующим вопросам. Обратиться может любой житель без предварительной записи. В случае, если врач определит какие-либо отклонения, он оформит направления на необходимые конкретному пациенту виды исследований. Главная наша задача — своевременно выявить возможную патологию и начать лечение, чтобы предотвратить тяжелые последствия для здоровья», — сказала заведующий центром амбулаторной онкологической помощи Королевской больницы Надежда Блаженко.

Для консультации при себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Телефон ЦАОП для справок: 8 (495) 511-61-21.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.