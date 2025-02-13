Жителей Королева приглашают на диспансеризацию 15 февраля

С 8:00 до 14:00 желающие пройти медицинское обследование жители смогут обратиться в городскую поликлинику филиала «Костинский» на ул. Дзержинского, д. 11/2. Обращаем внимание, что забор крови у пациентов будет производиться с 8:00 до 10:30. Пациенты, обратившиеся после этого времени, смогут сдать кровь на анализ в другой день.

Базовый комплекс исследований предусматривает антропометрию, общий и биохимический анализы крови, ЭКГ, флюорографию. Ознакомиться с результатами и получить рекомендации врача можно будет уже через 1-2 дня. При необходимости будут назначены дополнительные виды обследований.

«Единые дни диспансеризации в поликлиниках мы проводим для того, чтобы любой житель смог пройти обследование в выходной. При себе нужно иметь стандартный пакет документов: паспорт, полис ОМС и СНИЛС», — сообщила заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи Королёвской больницы Марина Торопцева.

Диспансеризацию также можно пройти в будние дни в городских поликлиниках. Записаться на диспансеризацию можно онлайн на портале Госуслуг МО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.