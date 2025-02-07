Жителей Истры 15 февраля приглашают пройти диспансеризацию

Для жителей в муниципальном округе Истра 15 февраля пройдет единый день диспансеризации. Каждый прошедший диспансеризацию своевременно попал в поле зрения медицинских работников, это повышает шансы сохранить качество жизни и даже саму жизнь в разы, сообщает пресс-служба администрации округа.

Первый этап диспансеризации включает в себя не только различные анализы и диагностику, но также анкетирование и антропометрию. Анкета составлена таким образом, что по ответам врач-терапевт уже может заподозрить определенные патологии. Антропометрия же позволяет определить факторы риска, например, ожирение или дефицит массы тела.

По статистике, за 2024 год у 41 тысячи пациентов были выявлены хронические заболевания — сахарный диабет, гипертония, болезни желудочно-кишечного тракта. Но есть и более опасные заболевания. В прошлом году было выявлено 13 случаев злокачественных образований у пациентов. Все они были направлены на дообследование и дальнейшее лечение.

Пройти диспансеризацию также можно в любое удобное время по предварительной записи по телефону «122», через портал, а также через постамат в поликлиниках.

В этом году центральной площадкой для проведения исследований станет поликлиника № 1 в Истре, на улице Урицкого, дом № 83, где располагается отделение диспансеризации. Но проходить диспансеризацию можно в любом подразделении Истринской клинической больницы, включая амбулатории.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.