Жителей Химок приглашают принять участие в донорской акции 23 января

В Химках на базе многофункционального социального комплекса «Восход» проведут донорскую акцию «За жизнь». Все желающие смогут принять участие 23 января, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Так, сдать кровь может каждый совершеннолетний гражданин, независимо от группы и резуса. Желающим предоставляют денежную компенсацию, а также питательный завтрак.

К донорству есть ряд противопоказаний, которые делятся на временные и абсолютные. В числе абсолютных: сифилис, ВИЧ-инфекция, туберкулез, вирусные гепатиты, болезни крови и онкологические заболевания.

Временные противопоказания имеют различные сроки. Например, после ангины, гриппа или ОРВИ донором можно стать через месяц после выздоровления. Также к противопоказаниям относят: удаление зуба, роды, нанесение татуировки, пирсинг, прививки.

Сдать кровь можно 23 января с 9:00 до 13:00 по адресу: Химки, улица Ленинградская, дом 18А. Предварительно необходимо записаться по ссылке.

Донорская кровь нужна для раненых, находящихся на лечении в госпитале «НМИЦ ВМТ им. Вишневского». Также донорская кровь может потребоваться любому человеку. При тяжелых травмах, операциях, сильных кровотечениях, гематологических и онкологических заболеваниях кровь и ее компоненты жизненно необходимы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.