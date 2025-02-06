Жителей Фрязина приглашают на бесплатную консультацию врача-онколога 8 февраля
Фото - © Щёлковская больница
8 февраля с 9:00 до 14:00 в Щелковской больнице пройдет день открытых дверей. В обследование входит первичный осмотр и консультация врача-онколога, сообщает пресс-служба администрации округа Фрязино.
При наличии показаний будут проведены следующие обследования:
- первичный осмотр и консультация врача-хирурга;
- первичный осмотр и консультация врача-акушера-гинеколога;
- первичный осмотр и консультация врача-уролога;
- маммография;
- ультразвуковое исследование;
- рентгенография;
- цитологическое исследование отделяемого цервикального канала;
- компьютерная томография;
- контроль уровня PSA (скрининг на рак предстательной железы);
- проведение экспресс-теста на наличие скрытой крови в кале (скрининг злокачественных заболеваний желудочно-кишечного тракта);
- диагностика новообразований кожи.
Адрес проведения: Московская область, г. Фрязино, ул. Московская, д. 7, к. 1, 4 этаж, правое крыло, кабинет 429, центр онкологической амбулаторной помощи.
Предварительная запись доступна до 7 февраля по телефону: 8 (991) 573-96-43.
Это абсолютно бесплатно, нужны только паспорт, полис ОМС и СНИЛС.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.
«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.