Жителей Фрязина приглашают на бесплатную консультацию врача-онколога 8 февраля

сегодня в 14:49

8 февраля с 9:00 до 14:00 в Щелковской больнице пройдет день открытых дверей. В обследование входит первичный осмотр и консультация врача-онколога, сообщает пресс-служба администрации округа Фрязино.

При наличии показаний будут проведены следующие обследования:

первичный осмотр и консультация врача-хирурга;

первичный осмотр и консультация врача-акушера-гинеколога;

первичный осмотр и консультация врача-уролога;

маммография;

ультразвуковое исследование;

рентгенография;

цитологическое исследование отделяемого цервикального канала;

компьютерная томография;

контроль уровня PSA (скрининг на рак предстательной железы);

проведение экспресс-теста на наличие скрытой крови в кале (скрининг злокачественных заболеваний желудочно-кишечного тракта);

диагностика новообразований кожи.

Адрес проведения: Московская область, г. Фрязино, ул. Московская, д. 7, к. 1, 4 этаж, правое крыло, кабинет 429, центр онкологической амбулаторной помощи.

Предварительная запись доступна до 7 февраля по телефону: 8 (991) 573-96-43.

Это абсолютно бесплатно, нужны только паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.