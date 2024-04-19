Жителей Электрогорска приглашают 20 апреля на диспансеризацию

20 апреля в Электрогорской больнице желающие смогут пройти диспансеризацию. Первый этап длится около часа, дальнейшие обследования занимают разное время в зависимости от конкретного случая, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Терапевт примет вас, осмотрит, даст направление на базовые анализы, при необходимости отправит на другие обследования и к узким специалистам. Во время диспансеризации можно бесплатно сделать маммографию, колоноскопию, ЭКГ, сдать анализы крови, проверить щитовидную железу, выяснить, нет ли онкологических заболеваний», — рассказал главный врач Электрогорской больницы Николай Суворов.

Записаться на прохождение диспансеризации можно на региональном портале uslugi.mosreg.ru и по телефону 122.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.